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Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi... Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Zamlı maaşlar için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere maaşlara zam için enflasyon rakamları önemli etken oluyor. 2022 yılında maaşlara yansıyacak zam oranı için son iki veri kaldı. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Gelişmenin ardından en düşük ve en yüksek maaşlar netleşiyor. İşte, ocak ayı zam oranları için gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021 21:45
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Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Milyonlarca emekli için kritik döneme girildi. Bilindiği üzere emekli ve memurların maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam yapılıyor. 2021 yılı sonunda emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam oranının belli olmasına kısa süre kaldı. Kasım ve Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşların zam oranı belli olacak. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Buna göre emeklilerin 6 aylık zammı yüzde 10'u, memurların ise yüzde 12'yi geçiyor. Enflasyon farkı ise yüzde 7'yi aşacak. Haberimizde konu hakkında gelişmeleri derledik. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Buna göre emeklilerin 6 aylık zammı yüzde 10'u, memurların ise yüzde 12'yi geçiyor. Enflasyon farkı ise yüzde 7'yi aşacak. İşte yeni zam oranları...

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Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin 2022 yılında alacağı yeni ücretler enflasyona göre belirleniyor. Bunun için bazı veriler de ortaya çıkmaya başladı. Bu güne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.72 olarak ortaya çıktı.

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Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak.

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Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

ANKET YÜZDE 19.31 DEDİ

Kasım ayında 2021 yılı için yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Böylece 2022 yılında uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zamlarıyla ilgili bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu. Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de asgari ücret rakamının etkilediği bazı ödemeleri hesaplayabiliriz.