Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi...

Emekli zammı için son dakika gelişmeler! En düşüğü 5 bin 467 TL olacak! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi... Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Zamlı maaşlar için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere maaşlara zam için enflasyon rakamları önemli etken oluyor. 2022 yılında maaşlara yansıyacak zam oranı için son iki veri kaldı. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Gelişmenin ardından en düşük ve en yüksek maaşlar netleşiyor. İşte, ocak ayı zam oranları için gelişmeler...