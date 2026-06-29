İlk çeyrekte 263 milyar liralık rekor yatırım! 5G elektronik haberleşmeyi zirveye taşıdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yatırımlarının etkisiyle elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarının 2026'nın ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, aynı dönemde fiber altyapının 697 bin kilometreye, genişbant internet abone sayısının ise 99,5 milyona yükseldiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.
ELEKTRONİK HABERLEŞME YATIRIMLARI 263 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
2026 yılının Ocak-Mart dönemine dair genel pazar verilerini paylaşan Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 416'ya, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 782'ye ulaştığını kaydetti.
Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin yatırımlarına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5G Hizmetine İlişkin Yetkilendirme İhalesi'nin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G üç ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve artan veri kapasitesi ihtiyaçları doğrultusunda işletmeciler hem mobil şebekelerini hem de fiber altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını artırdı. 5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu yatırım miktarı 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde bin 300 artış gösterdi."
MOBİL VE SABİT HATLARDA 73,1 MİLYAR DAKİKA GÖRÜŞME
2026 yılının birinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,3 milyon, gerçek kişi mobil abone sayısının yaklaşık 86 milyon, makineden makineye iletişim (M2M) abone sayısının ise 12,3 milyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "2026 yılının ilk çeyreğinde mobil şebekelerdeki toplam trafik miktarı yaklaşık 71,8 milyar dakika, sabit şebekelerdeki trafik miktarı ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlarda toplam 73,1 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE AVRUPA'DA EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE OLDU
Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 78'inin bireysel, yüzde 22'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2026 yılı birinci çeyreğinde 439 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.