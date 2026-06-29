İlk çeyrekte 263 milyar liralık rekor yatırım! 5G elektronik haberleşmeyi zirveye taşıdı

Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin yatırımlarına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5G Hizmetine İlişkin Yetkilendirme İhalesi'nin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde hizmete sunulan 5G üç ay gibi kısa bir sürede 43 milyonun üzerinde aboneye ulaşırken bu hızlı yaygınlaşmayı destekleyen yatırımlar da hız kesmeden devam etti. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve artan veri kapasitesi ihtiyaçları doğrultusunda işletmeciler hem mobil şebekelerini hem de fiber altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını artırdı. 5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu yatırım miktarı 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde bin 300 artış gösterdi."