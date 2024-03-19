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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!

Altın piyasaları son dönemde önemli hareketlilikler sergiliyor. Özellikle ons altın fiyatlarındaki rekorlar sonrası yaşanan dalgalanmalar ve gram altının serbest piyasalardaki yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri, altın piyasasındaki mevcut durum ve gelecek döneme ilişkin beklentiler hakkında önemli ipuçları veriyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:02
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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!

Altın piyasaları, ons ve gram altın fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte önemli bir dönemeçte bulunuyor. Uzman yorumları ve piyasalardaki gelişmeler, yatırımcıların gelecek döneme ilişkin stratejilerini belirlemelerinde kritik rol oynayacak.

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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!

Ons Altın Yeni Bir Döneme Mi Giriyor?

Ons altın, geçtiğimiz günlerde 2146 ile 2163 dolar arasında işlem görerek yatırımcılarını heyecanlandırdı. Ancak, yaşanan 8 dolarlık düşüşle birlikte piyasadaki yükseliş trendinin sınırlı kaldığı görülüyor.

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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!

Uzmanlar, ons altının 2125 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulduğunu ve bu hafta içinde bu seviyenin kritik önem taşıyacağını belirtiyor.

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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!

Bu hafta için belirlenen bant aralığı ise 2125 ile 2180 dolar olarak ifade ediliyor.

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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!

Gram Altın Rekor Kırdı, Peki Şimdi Ne Olacak?

Gram altın fiyatları, ons altındaki gerilemelere rağmen doların güçlenmesiyle birlikte yeni bir rekora imza attı.