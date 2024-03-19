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Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!
Altın piyasaları son dönemde önemli hareketlilikler sergiliyor. Özellikle ons altın fiyatlarındaki rekorlar sonrası yaşanan dalgalanmalar ve gram altının serbest piyasalardaki yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri, altın piyasasındaki mevcut durum ve gelecek döneme ilişkin beklentiler hakkında önemli ipuçları veriyor.
Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:56Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:02