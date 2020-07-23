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Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? Milyonlarca emeklinin gözü hesaplara yatacak maaş farklarına çevrildi. Yaklaşık 12.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına 5.75 oranında zam yansıtılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 19:09
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