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Haberler Galeri Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? Milyonlarca emeklinin gözü hesaplara yatacak maaş farklarına çevrildi. Yaklaşık 12.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına 5.75 oranında zam yansıtılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 19:09
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Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklinin Temmuz ayında ödenecek maaş farklarının ne zaman hesaplara geçeceği merak ediliyor. Emekli maaşlarına yansıyacak 5.75'lik zam oranın ne zaman ödeneceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

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Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı ödemeleri ise 29 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

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Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

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Son dakika: Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;