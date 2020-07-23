Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklinin Temmuz ayında ödenecek maaş farklarının ne zaman hesaplara geçeceği merak ediliyor. Emekli maaşlarına yansıyacak 5.75'lik zam oranın ne zaman ödeneceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, Emekli Temmuz ayı 2020 maaş farkları yattı mı? SSK-SGK-Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...