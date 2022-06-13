13 Haziran 2022, Pazartesi
Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli ve memurların Temmuz'da alacakları maaş artışı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ederken, gözler asgari ücretlilere çevrildi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında yapılan son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:17
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