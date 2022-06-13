13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli ve memurların Temmuz'da alacakları maaş artışı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ederken, gözler asgari ücretlilere çevrildi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında yapılan son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 12:17
  • 1
  • 15
Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ayında gerçekleşecek olan emekli ve memur maaş artışlarıyla ilgili detaylar netleşirken, en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret oldu. Dünya genelinde artan enflasyon sonrası asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON AÇIKLAMALAR

Asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan geldi. Bir televizyon programına konuk olan Sarıeroğlu, 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

  • 3
  • 15
Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler..."

  • 4
  • 15
Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Erdoğan'ın ücretliler ile ilgili açıklamaları 'asgari ücrete ara zam yapılır mı?' sorusunu da gündeme getirdi. Bu konuda henüz bir net açıklama yapılmadı. Ancak tüm kesimlerin gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar beklentileri de artırdı. Asgari ücrete ara zam yapılabilmesi için yasal değişiklik gerekiyor.

  • 5
  • 15
Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Böylece yılda bir kez toplanan asgari ücret komisyonunun ara zam için toplanması gündeme gelebilecek. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi sendikaları ve işveren sendikaları yer alıyor. Kamuda burada hakem rolüyle bulunuyor. Artış olması durumunda prim desteği gündeme gelebilecek. Ya da burada yıllık enflasyon baz alınarak bir formül üretilebilecek.