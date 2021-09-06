Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

Yatırım yapmak isteyenlerin güvenilir liman olarak gördükleri altın fiyatları için uzman isimlerin yorumları yakından takip ediliyor. 2021 yılının başlarında artış gösteren altın fiyatları pandeminin etkisini bir nebze azaltmasının ardından düşüşe geçti. Hal böyle olunca altın yatırımı yapacak vatandaşlar güncel açıklamaları merak ediyor. Altın fiyatlarının önümüzde dönemdeki süreci için sürpriz bir öngörü geldi. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tarafından yapılan açıklama yatırım yapacakların gündemine yerleşecek. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik.