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Haberler Galeri Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

Yatırım yapmak isteyenlerin güvenilir liman olarak gördükleri altın fiyatları için uzman isimlerin yorumları yakından takip ediliyor. 2021 yılının başlarında artış gösteren altın fiyatları pandeminin etkisini bir nebze azaltmasının ardından düşüşe geçti. Hal böyle olunca altın yatırımı yapacak vatandaşlar güncel açıklamaları merak ediyor. Altın fiyatlarının önümüzde dönemdeki süreci için sürpriz bir öngörü geldi. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tarafından yapılan açıklama yatırım yapacakların gündemine yerleşecek. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 18:08
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Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560’dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

Gram altın için uzman isim uyardı. 540-560'dan o seviyelere çıkabilir. Eylül, Ekim, Kasım aylarında yatırımcının dikkaticini çekecek açıklama geldi. Birikimini yatırım ile değerlendirmek isteyenlerin ilk adresi olan altın için fiyat araştırmaları güncel olarak yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş ivmesine giren altın için yeni dönem değerlendirmeleri büyük önem kazandı. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, önceki günlerde yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklamada bulundu. Altın fiyatları için güncel değerlendirmeleri haberimizde yer alıyor. İşte, gram altın için uzman yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560’dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, önceki günlerde yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklamada bulundu. Memiş, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni açıklamasında 600 lira öngörüsünde bulundu.

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Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560’dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

Memiş önceki günlerde altın ile ilgili şunları söyledi:

"Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru zıplattı dolar kuru indirecek.

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Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560’dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

'BELİRSİZLİĞİN ARTTIĞI DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

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Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560’dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...

"GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

Gram Altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.