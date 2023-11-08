Gram altın için rota 2 bin 500 TL! Altın yatırımcılar için tarih verdi! Uzman isim tren artık kalkıyor dedi
Düşmeye başlayan altın fiyatları sonrası yatırımcılar özellikle Gram ve Çeyrek altın fiyatlarının daha ne kadar gerilemeyebileceğini sorgulamaya başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise son kar satışı, altın treni kalkıyor arkadaşlar çeklinde açıklamada bulundu. Gram altın için beklentinin 2 bin 500 TL olduğunu açıkladı! İşte merak edilen altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 08.11.2023
11:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükseliş sergileyen altın fiyatlarında kademeli olarak geri çekilmeler devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın yatırımcılarını son bir kar satışı, son bir düzeltme diyerek uyarıda bulundu. Akabinde altın treni kalkıyor arkadaşlar ifadesine yer verdi. 2023 yılında ise ONS altın fiyatının 2350 dolar seviyelerine kadar yükseleceğini haber verdi. İşte 8 Kasım 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…..
GALERİ DEVAM EDİYOR
"YÜKSELİŞLER 2024 YILININ SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bu yıl sonuna kadar yerleşen bir ons görürüz ve 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir." ifadesini kullandı.
"Son bir kar satışı, son bir düzeltme" diyerek uyarıda bulunan uzman isim "Ondan sonra altın treni kalkıyor arkadaşlar" dedi.
Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu trenin ons tarafta gideceği yer 2.350 dolar seviyesi. Gram tarafında da bir miktar geri çekilme gördük.
"ACELE ETMEYİN, KENARDA BEKLEYİN!"
"Yine sosyal medya hesabımdan geçen hafta şöyle bir mesaj vermiştim: 2 cumadır gram altın-TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki tarafta 1.873 lira seviyesini test etti. Şimdi son bir hamlesi var. Bu sefer 1.880 lira seviyesine yukarı yönlü kıracaktır. Yani yıl sonu beklentimiz gerçekleşecektir. Ancak 1.873 lira seviyesini ikinci kez test etmesine rağmen 'Acele etmeyin, kenarda bekleyin!' uyarılarım vardı. Yani bugün gram altına 20 lira değer kaybettiğini gördük.
Cuma günü sabredenler almayanlar iyi bir karar vermiş oldu. Tekrar ons altındaki bu baskılanma ile birlikte 1840-1830 lira destek seviyelerini takip ediyor olacağım. Son demler. Ondan sonra hedef 2.000 lira seviyesi arkadaşlar. Bu yıl bitmeden 2.000 lira seviyesini gözüne kestiren bir gram altın karşımızda duruyor. 2024 yılının yarısına kadar olan süreçte 2.500 lira öngörüm halen devam etmekte. O yüzden altın borcu olanlar, düğün yapacak olanlar, altın yatırımını düşünenler bu bu seviyeleri tekrar göz önünde bulundurmalı."
8 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI ( KAPALI ÇARŞI )