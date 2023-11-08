Gram altın için rota 2 bin 500 TL! Altın yatırımcılar için tarih verdi! Uzman isim tren artık kalkıyor dedi

"YÜKSELİŞLER 2024 YILININ SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bu yıl sonuna kadar yerleşen bir ons görürüz ve 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir." ifadesini kullandı.

"Son bir kar satışı, son bir düzeltme" diyerek uyarıda bulunan uzman isim "Ondan sonra altın treni kalkıyor arkadaşlar" dedi.