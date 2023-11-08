E-Devlet’te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

Aile büyüklerinizden ve akrabalarınızdan size miras kalmış olabileceğini düşündünüz mü? Miras konusu, birçok kişi için merak konusu olmuştur ve bu konuda bilgi sahibi olmak istersiniz. Türkiye'de vatandaşlar, kişisel tapu kayıtlarını ücretsiz olarak sorgulayabilirler. Bu sorgulama işlemi, sadece kendi gayrimenkulleriyle sınırlı değildir; başkalarına ait gayrimenkulleri de kontrol etmek mümkündür.