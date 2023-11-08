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Haberler Galeri E-Devlet'te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

E-Devlet'te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

E-Devlet'te beklenen ekran açıldı. Kontrol edip mirasınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir mal varlığını olabilir. Aile büyüklerinizden ve akrabalarınızdan gelebilecek miraslar hakkında hiç düşündünüz mü? İşte sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:39
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E-Devlet’te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

E-Devlet platformunda beklenen sorgulama ekranı aktif hale geldi. Bu ekran aracılığıyla, aile büyüklerinizden ve akrabalarınızdan gelebilecek olası miraslar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Belki de hiç beklemediğiniz bir mal varlığınızın olduğunu öğrenebilirsiniz. Miras sorgulaması yapmak için E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak kontrol edebilirsiniz

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E-Devlet’te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

Aile büyüklerinizden ve akrabalarınızdan size miras kalmış olabileceğini düşündünüz mü? Miras konusu, birçok kişi için merak konusu olmuştur ve bu konuda bilgi sahibi olmak istersiniz. Türkiye'de vatandaşlar, kişisel tapu kayıtlarını ücretsiz olarak sorgulayabilirler. Bu sorgulama işlemi, sadece kendi gayrimenkulleriyle sınırlı değildir; başkalarına ait gayrimenkulleri de kontrol etmek mümkündür.

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E-Devlet’te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

E-Devlet ve Web Tabu Miras Kaydı Sorgulama

Türkiye'de vatandaşlar, gayrimenkullerini ve tapularını internet üzerinden kolayca sorgulayabilirler. Bu işlem için E-Devlet sistemi veya Web Tabu uygulamasını kullanabilirsiniz.

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E-Devlet’te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

Tapu Kayıt Sorgulama Ekranı

Tapu kayıt sorgulama işlemi için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri'nin Web Tabu uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Web Tabu'yu bulabilmek için kuruma bağlı resmi web sitelerini kullanabilirsiniz.

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E-Devlet’te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...

Web Tabu uygulamasına giriş yaptıktan sonra, sisteme erişim sağlamalısınız. Sisteme giriş için iki seçenek vardır. Önceden bir şifre oluşturduysanız, T.C. kimlik numaranız ve kendi şifrenizle giriş yapabilirsiniz.