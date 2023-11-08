HaberlerGaleriE-Devlet'te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...
E-Devlet'te beklenen ekran açıldı; hemen kontrol edin! Yüklü miktarda mirasınız olabilir! Anne, baba, dede, amca, dayı...
E-Devlet'te beklenen ekran açıldı. Kontrol edip mirasınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir mal varlığını olabilir. Aile büyüklerinizden ve akrabalarınızdan gelebilecek miraslar hakkında hiç düşündünüz mü? İşte sorgulama ekranı...