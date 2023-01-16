Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Kamu ve özel bankalar tarafından 2023 yılı ile birlikte kredi faiz oranları güncellendi. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırırken, güncel kampanyaları da yakından takip ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...