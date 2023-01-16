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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

Herhangi bir nedenle acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredilerine başvruyor. Yeni yıl ile birlikte bankalar kredi kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar ise yeni müşterilere özel 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Banka banka güncel kredi faiz oranları hakkında detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:24
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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Kamu ve özel bankalar tarafından 2023 yılı ile birlikte kredi faiz oranları güncellendi. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırırken, güncel kampanyaları da yakından takip ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Akbank Yeni Müşterilere Özel 20 bin TL'ye kadar faizsiz 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

Garanti BBVA Yeni Müşterilere Özel 10 bin TL'ye kadar 6 ay vade ile faizsiz kredi veriyor.

Hemen Yapı Kredili Olanlara 6 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

50 bin TL kredi çekildiği takdirde aylık taksit, toplam ödeme hesaplamasını sizler için yaptık. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve ödeme planı:

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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

ZİRAAT BANKASI: %1,79
HALKBANK: %1,69
VAKIFBANK: %1,91

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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı

QNB Finansbank Tanışma Kredisi

Faiz Oranı: %1,74

Aylık Taksit: 4.778,94 TL

Toplam Ödeme: 57.597,28 TL