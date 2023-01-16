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Başvuranın anında hesabına para yağıyor! Bankalar kredi faizinde meydanı bırakmıyor! Kampanyalar tek tek açıklandı
Herhangi bir nedenle acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredilerine başvruyor. Yeni yıl ile birlikte bankalar kredi kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar ise yeni müşterilere özel 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Banka banka güncel kredi faiz oranları hakkında detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti BBVA, İş Bankası güncel kredi faiz oranları...