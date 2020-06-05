Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs pandemisi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında düşüş sürerken, uzmanlar bu düşüşün uzun sürmeyeceğini açıkladı. Evlilik hazırlığı yapanlar ile yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ne olacak? Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi. Peki, altın fiyatları son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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