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Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs pandemisi sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında düşüş sürerken, uzmanlar bu düşüşün uzun sürmeyeceğini açıkladı. Evlilik hazırlığı yapanlar ile yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ne olacak? Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi. Peki, altın fiyatları son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 16:30
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Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgınında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüş eğitilime geçti. Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 372,2 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatlarındaki düşüşün uzun sürmeyeceğini aktaran uzmanlar, fiyatların yeniden artacağını ifade ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatı geçen haftaya göre ortalama 10 lira düşen altının tekrardan yükseleceğini söyledi. Başman, altının güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, "Belki 360 liraya kadar gelir altın ama tekrar bir ivme ile gram fiyatı 430 lirayı bulacaktır. Bu rakamlar da 3 ila 6 ay içerisinde olacak" dedi.

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Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle son 3 aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 396,2280 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 382 liraya kadar geriledi. Son önlemlerle birlikte ateşi iyice düşen altın, şu anda 371 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan artış ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak doların düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti.