14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Şu ana kadar toplamda 26 il için ödemelerin yapıldığı açıklandı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Peki, 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...