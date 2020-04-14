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Haberler Galeri 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Şu ana kadar toplamda 26 il için ödemelerin yapıldığı açıklandı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Peki, 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 13:58
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14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşının Nisan ayında hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda Nisan ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre, toplam 26 ilde bakım aylıklarının yatırıldığı öğrenildi. Peki, 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

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14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 14 Nisan itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

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14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

1- Hatay
2- Tokat
3- Aksaray
4- Antalya
5- Samsun
6- Osmaniye

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14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

7- Ordu
8- Diyarbakır
9- Edirne
10- İzmir
11- Karabük

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14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yatan iller hangileri? Bakım aylığı sorgulama!

12- Ankara
13- Denizli
14- İstanbul
15- Konya
16- Şanlıurfa