08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın 500 lira seviyesine tutunurken gram, çeyrek, yarım altın fiyatı merak edilmeye başlandı. Küresel piyasalar altın fiyatları için ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Gelecek verilerin küresel çapta altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Gram altın ise sabah saatlerinde güne 503 liradan alıcı bularak başladı. Peki; 8 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:27
  • 1
  • 9
Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

8 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 500 lira seviyelerine çıkarken gram, çeyrek, yarım altın fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Küresel piyasalarda ABD'den gelecek verilerin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Yatay seyreden ons altın fiyatlarında hareketliliğe yol açması beklenen altında yurt içi piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. 500 lira seviyesine tutunan gram altının son durumu araştırılıyor. İşte; 8 Ekim altın fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
501,82
504,63
%0,40
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
503,72
503,81
%0,63

  • 3
  • 9
Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.758,35
1.758,70
%0,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
805,96
823,77
%0,63

  • 4
  • 9
Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.223,81
3.284,83
%0,63
YARIM ALTIN FİYATI
1.606,87
1.647,46
%0,63

  • 5
  • 9
Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

ZİYNET ALTINI FİYATI
3.223,81
3.284,83
%0,63
ATA ALTIN FİYATI
3.318,36
3.401,93
%0,00