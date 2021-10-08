Gram altın 500 lira seviyesinde! 8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?

8 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın 500 lira seviyesine tutunurken gram, çeyrek, yarım altın fiyatı merak edilmeye başlandı. Küresel piyasalar altın fiyatları için ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Gelecek verilerin küresel çapta altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Gram altın ise sabah saatlerinde güne 503 liradan alıcı bularak başladı. Peki; 8 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?