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Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…

Araç almak isteyen vatandaşlar bütçelerine göre uygun hesaplı araç araştırması yapıyor. Ancak yeterli nakit bulamayan kişiler banaklardan araç (taşıt) kredisi desteği alıyor. Bankadan bankaya değişen araç kredisi faiz oranlarıyla en uygun kredi oranı hesaplanıyor. Her banka farklı ödeme planı sunuyor. Bankaların sunduğu araç kredilerinden faydalanarak araç alma işlemini tamamlayabilirsiniz. İşte, otomobil sahibi olmak isteyen kişileri ilgilendiren konunun detayları!

Giriş Tarihi: 08.10.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 11:05
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Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…

Bankalar ihtiyaç sahiplerine uygun faizli krediler vererek acil nakit ihtiyacını gideriyor. Konut veya taşıt alımlarında bu kredilerden milyonlarca kişi faydalanıyor. Bankaların sunduğu uygun faizli ve farklı ödeme planlarına sahip araç kredileriyle otomobil sahibi olmak mümkün. Her bankada araç kredisi faiz oranı değişiklik gösteriyor. Bankaların açıkladığı taşıt kredisi faiz oranlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

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Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…

100 bin TL'lik taşıt kredisinin 36 aylık faiz oranları şöyle:

Banka Aylık Taksit Faiz Oranı Toplam Ödeme
ING %1,69 3.940,95 TL 142.374,20 TL
QNB Finansbank %1,79 4.017,14 TL 145.117,04 TL

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Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…

Anadolubank %1,87 4.078,66 TL 147.331,76 TL
Fibabanka %1,96 4.148,47 TL 149.844,92 TL

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Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…

DenizBank %1,99 4.171,88 TL 150.687,68 TL
ICBC Bank Turkey %1,99 4.171,88 TL 150.687,68 TL

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Ayağını yerden kesmek isteyenlere cazip teklifler! Bankadan bankaya değişiyor! İşte en uygun araç kredileri…

Odeabank %2,08 4.242,53 TL 153.231,08 TL
VakıfBank %1,50 3.798,38 TL 137.241,68 TL