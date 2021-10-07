07 Ekim 2021, Perşembe
Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre; kurum bünyesine açıktan 103 kişi alınacak. 7 Ekim itibariyle başlayan başvurular 18 Ekim'de sona erecek. Kurum bünyesine alınacak personeller arasında; 90 Zabıt Katibinin yanı sıra 10 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 3 de Şoför istihdamı olacak. Bu personellerden bazıları ise en az 5.000 TL maaşla işe başlayacak. İşte; YSK personel alımı hakkında tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 15:52
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