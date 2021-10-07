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Haberler Galeri Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre; kurum bünyesine açıktan 103 kişi alınacak. 7 Ekim itibariyle başlayan başvurular 18 Ekim'de sona erecek. Kurum bünyesine alınacak personeller arasında; 90 Zabıt Katibinin yanı sıra 10 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 3 de Şoför istihdamı olacak. Bu personellerden bazıları ise en az 5.000 TL maaşla işe başlayacak. İşte; YSK personel alımı hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 07.10.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 15:52
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Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

Devlet kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar için birçok kurumdan peş peşe ilanlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan yayımlanan ilana göre; kuruma toplam 103 kişi açıktan alınacak. Alımı yapılacak kişiler arasında; 90 Zabıt Katibinin yanı sıra 10 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 3 de Şoför bulunuyor. YSK'nın 5.000 TL maaşla personel alımı ilanına yoğun ilgi gösteriliyor. Başvurularda son tarih 18 Ekim olarak açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecek.

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Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

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Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,

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Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.