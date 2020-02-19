19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

Faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrilirken, gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 19 Şubat altın fiyatları yoğun şekilde sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve spot altın fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 310 lira direncini de kırarak rekor tazelemişti. Ekonomik gelişmeleri takip edenler 19 Şubat altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, altın fiyatları son durum ve gram altın, çeyrek altın ne kadar sorularının yanıtları!

Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:07
  • 1
  • 24
Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram altın rekor kırarak 310 TL'yi aştı. Düne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, öğlen saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 310 TL üzerinde işlem görerek yeni bir rekor kırmıştı. Uluslararası piyasalarda koronavirüs endişeleri nedeniyle altın fiyatları etkilenirken, bugün düzenlenecek Merkez Bankası faiz toplantısı ile de dolar ve altın fiyatlarında değişiklik olması bekleniyor. İşte, 19 Şubat Çarşamba altın fiyatları…

  • 2
  • 24
Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 ŞUBAT)

GRAM ALTIN FİYATI
310,52
310,74
%0,00

  • 3
  • 24
Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
313,11
313,17
%0,14

  • 4
  • 24
Gram altın 310 TL’yi aştı��� 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.603,63
1.603,80
%0,15

  • 5
  • 24
Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
496,83
508,06
%0,00