Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?

Faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrilirken, gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 19 Şubat altın fiyatları yoğun şekilde sorgulanıyor. Gram, çeyrek, yarım ve spot altın fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 310 lira direncini de kırarak rekor tazelemişti. Ekonomik gelişmeleri takip edenler 19 Şubat altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, altın fiyatları son durum ve gram altın, çeyrek altın ne kadar sorularının yanıtları!