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19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Faiz kararı sonrası vatandaşlarda gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Bankaların sunduğu 19 Şubat kredi faiz oranları, kredi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapılıyor. Merkez Bankası bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti. Geçtiğimiz yıldan beri yapılan son 5 faiz toplantısında politika faizini 1200 baz düşürülmüştü. Peki, 19 Şubat kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:14
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19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

19 Şubat kredi faiz oranları ne kadar? Faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En uygun kredi hangi bankada? Merkez Bankası yaptığı son 5 toplantıda politika faizini yüzde 24'ten yüzde 11,25'e kadar çekmişti. Analistler 0-50, 0-75 baz puan aralığında indirim beklerken, bu da bankaların kredi faizlerinde indirim yapması anlamına geliyor. Kredi faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte bankalar da art arda faiz kararlarında indirim yapmıştı. Özellikle konut kredilerinde faiz oranları yüzde 1'in altına düşmüştü. İşte, en güncel 19 Şubat kredi faiz oranları…

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19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

19 ŞUBAT KREDİ FAİZ ORANLARI!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç Kredisi: 1.12
Konut Kredisi: 0.99
Taşıt Kredisi: 1.05

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19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.95

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19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99