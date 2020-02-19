19 Şubat kredi faiz oranları: Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri...

Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Faiz kararı sonrası vatandaşlarda gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Bankaların sunduğu 19 Şubat kredi faiz oranları, kredi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapılıyor. Merkez Bankası bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti. Geçtiğimiz yıldan beri yapılan son 5 faiz toplantısında politika faizini 1200 baz düşürülmüştü. Peki, 19 Şubat kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, bankaların konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları…