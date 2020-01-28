Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları Ocak ayının son haftasında yeniden yükselişe geçti. Ocak ayında sert çıkış ve düşüşler yaşayan altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen suikast ile öldürülmesinin ardından fiyatlar rekor kırmıştı. İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurması sonrası savaş riski tavan yapmıştı. Daha sonra iki tarafta da savaşı öteleyen açıklamalar geldi ve altın fiyatları 2019 seviyelerine döndü.Geçtiğimiz hafta yeniden toparlanan altının gram fiyatı 295 TL'yi aştı. Altın bu hafta ise 300 TL'nin üzerine çıktı. Yatırımcılar fiyatların nasıl seyredeceğini araştırıyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





