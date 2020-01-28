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Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları Ocak ayının son haftasında yeniden yükselişe geçti. Ocak ayında sert çıkış ve düşüşler yaşayan altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen suikast ile öldürülmesinin ardından fiyatlar rekor kırmıştı. İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurması sonrası savaş riski tavan yapmıştı. Daha sonra iki tarafta da savaşı öteleyen açıklamalar geldi ve altın fiyatları 2019 seviyelerine döndü.Geçtiğimiz hafta yeniden toparlanan altının gram fiyatı 295 TL'yi aştı. Altın bu hafta ise 300 TL'nin üzerine çıktı. Yatırımcılar fiyatların nasıl seyredeceğini araştırıyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:23
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Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

Altın fiyatları 28 Ocak Salı günü sakin bir seyirle güne başladı. Altın haftanın ilk işlem gününde 300 TL gram fiyatını aştı. Çeyrek altın ise 495 TL'ye dayandı. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle fiyatların nasıl seyredeceğine dair uzman görüşleri merak ediliyor. Uzmanlar uzun vadede altının güçlü kalacağını ifade ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte güncel altın fiyatları...

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Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Çin'deki virüs salgınına karşı Çin'in attığı adımlar şimdilik yetersiz kalırken, küresel piyasalarda riskli varlıklar bu sabah satıcılı bir görüntü sergiliyorlar. Değerli maden ise alıcılı. Küresel çapta risk iştahının zayıf seyretmesi durumunda Ons Altın da 1.573 desteğinin üzerinde kalarak yükseliş eğilimini koruyabilir. Sıralı dirençler 1.588 ve 1.595 seviyelerinde.

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Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

GRAM ALTIN NASIL SEYREDECEK?

Dolar TL kurundaki değer kaybı ve altının ons fiyatındaki yükselişten destek alan gram altın 302 TL seviyelerinden işlem görmekte. Altın gram cinsi, günü 0.67% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 302.00 ve 304.00'de, destek seviyeleri ise 299.00 ve 297.00'de bulunmaktadır.

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Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

GRAM ALTIN NE KADAR?

302,23
302,45
%0,00

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Gram altın 300 TL'yi aştı! Altın fiyatları düşer mi? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatı...

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
301,99
302,05
%-0,18