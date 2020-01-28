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Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emekli vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000 TL ikramiye almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da aynı uygulama devam edecek. Emeklilerin yanı sıra yetim, dul ve emekli vatandaşlara ödenecek olan ikramiyelerde SGK'dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri, ölü geliri alan vatandaşlar da bu ikramiyelerden faydalanabiliyor. Peki, 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.01.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 01:59
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Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi zammı için milyonlarca kişi araştırma yapıyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin cebini rahatlatıyor. Peki, 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emeklilere geçtiğimiz yıl ödenen ilk bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mayıs'ta hesaplara yatırılmıştı. Geçtiğimiz yılın ikinci ikramiyesi ise ağustos ayında hesaplara yatırılmış olup vatandaşlara 1000 ₺ Kurban Bayramı ikramiyesi ödenmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte son bilgiler!

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Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI VAR MI?

İlgili bayram ikramiyesi ödemesi sabit olduğundan dolayı maaş katsayısındaki artışlardan veya TÜFE oranlarındaki artışlardan etkilenmemektedir.

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Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Yani yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı sürece 1000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi sabit kalmaktadır. Bu noktada özellikle enflasyon artışı sonunda ödemelerin de değer kaybı yaşadığı ifade edilebilir.

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Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

İlgili ödeme 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde yer almakta olup "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" şeklinde ifade edilmiştir. Bu noktada tutar da sabit olarak belirtilmiştir.

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Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2 YILDA 4 BİN TL ÖDENDİ

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.