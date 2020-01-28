Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emekli vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000 TL ikramiye almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da aynı uygulama devam edecek. Emeklilerin yanı sıra yetim, dul ve emekli vatandaşlara ödenecek olan ikramiyelerde SGK'dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri, ölü geliri alan vatandaşlar da bu ikramiyelerden faydalanabiliyor. Peki, 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? İşte detaylar…