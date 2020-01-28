Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilere bir müjde daha! Ülkemizde 13 milyona yakın kişi SGK üzerinden emeklilik ödemesi alıyor. Emeklilerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden prim doldurarak aylık almaya hak kazanıyor. Emeklilik için hem yaş hem de prim şartı gözetiliyor. Türkiye'de ortalama emeklilik süresi 7000 iş gününden geçiyor. Emekliliğini erkene çekmek isteyen kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması yapabiliyor. Ayrıca yıpranma hakkı ile de erken emekli olmak mümkün oluyor. Emeklilik primini dolduran ve yaş akdini tamamlayanlar dilekçelerini SGK'ya teslim ederek aylık beklemeye başlıyor. İncelemelerin ardından emekli aylıkları bağlanıyor. Emekliler aylık beklerken 6972 TL'ye kadar faizsiz kredi ya da bir başka deyişle avans kullanabilir. Peki, emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





