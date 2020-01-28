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Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilere bir müjde daha! Ülkemizde 13 milyona yakın kişi SGK üzerinden emeklilik ödemesi alıyor. Emeklilerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden prim doldurarak aylık almaya hak kazanıyor. Emeklilik için hem yaş hem de prim şartı gözetiliyor. Türkiye'de ortalama emeklilik süresi 7000 iş gününden geçiyor. Emekliliğini erkene çekmek isteyen kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması yapabiliyor. Ayrıca yıpranma hakkı ile de erken emekli olmak mümkün oluyor. Emeklilik primini dolduran ve yaş akdini tamamlayanlar dilekçelerini SGK'ya teslim ederek aylık beklemeye başlıyor. İncelemelerin ardından emekli aylıkları bağlanıyor. Emekliler aylık beklerken 6972 TL'ye kadar faizsiz kredi ya da bir başka deyişle avans kullanabilir. Peki, emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:40
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Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

Emekliye faizsiz avans imkanı! Emeklilik hakkını kazanan ancak henüz maaşı bağlanmamış olan binlerce kişi var. SGK, işçilerin prim ödemeleri ve yaş şartlarını inceledikten sonra maaşları başvurulara göre onaylıyor. Bu süre zarfında emekliler 6972 TL'ye kadar faizsiz avans alabiliyor. Üstelik bu avans taksitler şeklinde ödeniyor. Emeklilerin birçoğu bu uygulamanın detaylarını araştırıyor. Peki, emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

3 AY İÇİNDE BAĞLANMAZSA ALINIR

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.

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Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

NET ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI

SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor.

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Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

MAAŞIN 4'TE 1'İ KADAR TAKSİT

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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Emekliye 6972 TL faizsiz kredi! Emekli faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır?

FAİZ İŞLETİLMİYOR

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek.