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Haberler Galeri ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

ABD enflasyon verisi bugün açıklandı. Küresel piyasaların gözü 2022 Aralık ayı ABD enflasyon verisine çevrilmişti. ABD için 2023 yılı ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor. Peki ABD enflasyon verisi yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 18:10
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ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

Küresel piyasaların beklediği Aralık 2022 ABD enflasyon verileri "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 6,5 arttı." şeklinde açıklandı. ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri arttırırken yatırımcıların kararsızlıkları da sürüyor. Peki ABD enflasyon verisi yüzde kaç oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

ABD ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

ABD'de Aralık ayında enflasyon yüzde 6,5 oranında gerçekleşti. Önceki yüzde 7,1 seviyesindeydi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oranında gerilemiş oldu.

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ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında yüzde 7,1 olan ABD enflasyonu Aralık ayında yüzde 6,5'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 oranında geriledi.

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ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 6 aydır düşüş trendine girmiş oldu.

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ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

2023 ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyordu.