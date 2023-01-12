ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları

ABD enflasyon verisi bugün açıklandı. Küresel piyasaların gözü 2022 Aralık ayı ABD enflasyon verisine çevrilmişti. ABD için 2023 yılı ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor. Peki ABD enflasyon verisi yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi?