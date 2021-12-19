19 Aralık 2021, Pazar
17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...
SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına zam oranını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler emekli maaş zammına çevrildi. Enflasyon rakamları göz önüne alınarak yapılan zam için geriye son veri kaldı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. İşte, SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...
Giriş Tarihi: 19.12.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 23:45
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