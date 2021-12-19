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Haberler Galeri 17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına zam oranını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler emekli maaş zammına çevrildi. Enflasyon rakamları göz önüne alınarak yapılan zam için geriye son veri kaldı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. İşte, SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 23:45
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17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. En son açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Hal böyle olunca gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.