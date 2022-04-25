Gözler TÜİK'te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon oranı için memur ve emeklilerin araştırmaları sürüyor. 6 aylık enflasyon oranına göre aylıklarda artış yaşanacak. Memur ve emekliler ilk dört aylık verinin ne olacağını beklerken, enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...