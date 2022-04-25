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Haberler Galeri Gözler TÜİK'te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Gözler TÜİK'te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon oranı için memur ve emeklilerin araştırmaları sürüyor. 6 aylık enflasyon oranına göre aylıklarda artış yaşanacak. Memur ve emekliler ilk dört aylık verinin ne olacağını beklerken, enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 16:58
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Gözler TÜİK’te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verisinin açıklanacağı tarihi belli oldu. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler bu ayın enflasyon verisine çevrildi. TÜİK'in 2022 Mart verilerine göre, TÜFE martta yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 artmıştı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olmuştu. Peki, Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler TÜİK’te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak, 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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Gözler TÜİK’te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Hemen şunu belirtelim ki, nisan ayı enflasyon beklentisi henüz belli olmadı. Enflasyon beklentisi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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Gözler TÜİK’te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış oldu.

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Gözler TÜİK’te! Nisan ayı enlasyon beklentisi nedir? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 9,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,3 artış gösterdi.