Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Ders başına ek ders ücreti alan sözleşmeli ve ücretli öğretmenler, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Ek ders ücretinin ödeneceği tarihi merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, öğretmenlerin ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi? İşte son gelişmeler...