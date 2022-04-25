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Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Ders başına ek ders ücreti alan sözleşmeli ve ücretli öğretmenler, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Ek ders ücretinin ödeneceği tarihi merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, öğretmenlerin ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 15:27
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Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Ramazan ayının son haftasına girildi. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte gözler ek ders ödemelerine çevrildi. Ek ders veren öğretmenlerin yakından takip ettiği ek ders ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Peki, ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu aya ilişkin ek ders ücretinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

2022 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, öğretmenlerin 1 saat için geçerli net ek ders ücretleri şu şekilde:

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Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

Gündüz: 27,77 lira

Gece/haftasonu: 29,75 lira

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Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi?

Takviye kursu (gündüz): 55,50 lira

Tavkiye kursu (gece): 59,50 lira