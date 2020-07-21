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Haberler Galeri Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı...

Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı...

Gram altın bugün ne kadar oldu? Türk insanının her zaman güvenilir liman olarak gördüğü altında son günlerde dalgalanmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran gram altın, bugün yeni bir rekor daha kırdı. Güncel piyasalarda gram altın 403,96 liradan, çeyrek altın 657,51 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar altın fiyatlarınu günlük olarak yakından takip ediyor. Peki, Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:46
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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...

Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı ne kadar? Sorularının cevabı merak ediliyor. 21 Temmuz altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gün içinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında gram altın yeni rekora imza attı. Güveniliir liman olan altının ne zaman düşüşe geçeceği merak ediliyor. Peki, Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...

GRAM ALTIN FİYATI

402,88

403,96

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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

402,05

402,15

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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.817,60

1.818,20

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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

643,28

657,51