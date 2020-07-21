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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı...
Gram altın bugün ne kadar oldu? Türk insanının her zaman güvenilir liman olarak gördüğü altında son günlerde dalgalanmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran gram altın, bugün yeni bir rekor daha kırdı. Güncel piyasalarda gram altın 403,96 liradan, çeyrek altın 657,51 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar altın fiyatlarınu günlük olarak yakından takip ediyor. Peki, Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:46
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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
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Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...
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- 11
Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 2002 gram altın fiyatı...