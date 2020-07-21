Altın rekora doymuyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı...

Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı ne kadar? Sorularının cevabı merak ediliyor. 21 Temmuz altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gün içinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında gram altın yeni rekora imza attı. Güveniliir liman olan altının ne zaman düşüşe geçeceği merak ediliyor. Peki, Gram altın bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz gram altın fiyatı...