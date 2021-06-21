KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

KOSGEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'nda, başvuru koşullarının esnetildiği ikinci etaba geçti. Destekten imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla başvuru koşullarında değişikliğe gidildi. Programın yeni döneminde, gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı dikkate alınacak, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar "işe devam kredisi" kullanan işletmeler de destekten yararlanabilecek. Peki başvuru süresi ne zaman? Kimler yaralanacak? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...