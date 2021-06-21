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KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

KOSGEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen imalat ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'nda, başvuru koşullarının esnetildiği ikinci etaba geçti. Destekten imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla başvuru koşullarında değişikliğe gidildi. Programın yeni döneminde, gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı dikkate alınacak, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar "işe devam kredisi" kullanan işletmeler de destekten yararlanabilecek. Peki başvuru süresi ne zaman? Kimler yaralanacak? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:00
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KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?
KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

KOSGEB'in teknoloji tabanlı start-up'lar ile salgından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'ndan daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?
KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

Programın yeni döneminde gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönemi dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf olacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

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KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?
KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

Kamu bankaları tarafından başlatılan "işe devam kredisi"ni Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanacak. Bu durumdaki işletmeler, destekten istifade edebilecek.

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KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?
KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

Daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar, ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destek kapsamında olacak. Yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

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KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?
KOBİ'lere yeni destek! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak?

Borçlarını yapılandıranlar da başvurabilecek

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi gerçekleştirebilecek.