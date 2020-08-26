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Haberler Galeri En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

2017 yılında hayata geçirilen ve bu sene ikinci ödemesi yapılan banka promosyonu milyonlarca emekliye ek kazanç imkanı sağlıyor. Anlaştığı banka ile taahhüt süresi dolan emekli vatandaşlar tarafından banka promosyon ücretleri sorgulanmaya başlandı. İkinci promosyon için heyecanlanan emekliler bankaların verdiği promosyon miktarını araştırıyor. Peki, bankaların emekli promosyon için sunduğu şartları nelerdir? SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:09
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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

Emekli banka promosyonu nasıl alınır? Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, bankaların emekli promosyon ücretleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Maaşını 3 yıl boyunca bir bankadan alma taahhüdü veren kişiler, taahhüt süresi dolduktan sonra yeni anlaşma ile ikinci promosyonunu alabilecekler. 2020 yılında emeli maaşı en az bin 500 liraya yükselmişti. Emekliler promosyon ile ek kazanç elde ediyorlar. Promosyon ödemeleri aylık tutarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, emekli promosyonu nasıl alınır? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.

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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.

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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.

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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.