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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
2017 yılında hayata geçirilen ve bu sene ikinci ödemesi yapılan banka promosyonu milyonlarca emekliye ek kazanç imkanı sağlıyor. Anlaştığı banka ile taahhüt süresi dolan emekli vatandaşlar tarafından banka promosyon ücretleri sorgulanmaya başlandı. İkinci promosyon için heyecanlanan emekliler bankaların verdiği promosyon miktarını araştırıyor. Peki, bankaların emekli promosyon için sunduğu şartları nelerdir? SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:09
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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
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En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?
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- 11
En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?