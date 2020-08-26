En az 625 TL! Milyonlarca emekliye çifte kazanç yolu! SSK Bağkur emekli banka promosyonu ne kadar?

Emekli banka promosyonu nasıl alınır? Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, bankaların emekli promosyon ücretleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Maaşını 3 yıl boyunca bir bankadan alma taahhüdü veren kişiler, taahhüt süresi dolduktan sonra yeni anlaşma ile ikinci promosyonunu alabilecekler. 2020 yılında emeli maaşı en az bin 500 liraya yükselmişti. Emekliler promosyon ile ek kazanç elde ediyorlar. Promosyon ödemeleri aylık tutarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, emekli promosyonu nasıl alınır? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?