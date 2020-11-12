Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler o tarihte: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar? Gözler o tarihte: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs başvuru sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin başvurusunu gerçekleştirdiği burs ve kredinin sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Burs sonuç tarihi hakkında detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2020 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ücreti ne kadar? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 12.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 12:33
KYK burs sonuçları için araştırmalar başladı. Öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve kredi için başvurular tamamlandı. 15-21 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. KYK burs sonuçları ile ilgili ahaber.com.tr olarak derlediğimiz bilgilere göre o tarih dikkat çekiyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.