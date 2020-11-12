Gözler o tarihte: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs sonuçları için araştırmalar başladı. Öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve kredi için başvurular tamamlandı. 15-21 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. KYK burs sonuçları ile ilgili ahaber.com.tr olarak derlediğimiz bilgilere göre o tarih dikkat çekiyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar? İşte cevaplar...