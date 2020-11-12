Özel ve kamu bankalarının yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için sorgulama işlemleri sürüyor. Geçimlerini emekli aylıklarıyla sürdüren vatandaşlar, promosyon ödemeleri ile rahat nefes alıyor. Bu yüzden SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL ödemenin nasıl alınacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. ahaber.com.tr olarak konuyu yazımızda ele aldık. Halkbank'ın müşterileri olan emeklilere sunduğu 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL ödeme hakkında detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor.