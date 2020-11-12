Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilere büyük müjde! ATM'den anında 1500 TL ile 2500 TL alabilirsiniz! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lı emeklinin yüzü gülecek... Emeklilere büyük müjde! ATM'den anında 1500 TL ile 2500 TL alabilirsiniz! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lı emeklinin yüzü gülecek...
Emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 13 milyona ekstra gelir kapısı olacak ödemeler için bankalar çeşitli fırsatlar sunuyor. Emekli maaşlarını taşımaları halinde bankalardan promosyon hakkı almaya kazanacak vatandaşlar sorgulama işlemlerini sürdürüyor. Halkbank'ın 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL promosyon ödemesinin detaylarını sorguluyor. Emekli vatandaşların sunulan promosyon imkanından yararlanmak için hangi şartlara sahip olması gerekir? İşte Halkbank'ın SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL promosyon ödeme detayları...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 16:11
Özel ve kamu bankalarının yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri için sorgulama işlemleri sürüyor. Geçimlerini emekli aylıklarıyla sürdüren vatandaşlar, promosyon ödemeleri ile rahat nefes alıyor. Bu yüzden SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL ödemenin nasıl alınacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. ahaber.com.tr olarak konuyu yazımızda ele aldık. Halkbank'ın müşterileri olan emeklilere sunduğu 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL ödeme hakkında detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Halkbank'a yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.
NE KADAR PROMOSYON ALACAĞIM?
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerimizden, Bank24 ATM'lerimizden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattımızdan ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.
HALKBANK'TAN EMEKLİLERE 750 TL'YE KADAR PROMOSYON
Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre promosyon tutarı; 1.500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2.500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecekler.