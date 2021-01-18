ATM'den hemen alınabilir! SGK ve Bağkur'luya 500, 750, 1000 TL ödeme imkanı! Başvuru tarihleri...

Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Emekliler ek gelir imkanı sağlayan promosyon avantajı ise devam ediyor. Kamu ve özel bankalar tarafından promosyon teklifleri ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Promosyon teklifleri bankalara göre farklılık göstermektedir. 500 ile 1500 TL arasında miktarlar promosyon teklifleri arasında bulunuyor. Emeklilerin cepleri bu fırsatlar ile dolacak. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik.