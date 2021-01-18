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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ATM'den hemen alınabilir! SGK ve Bağkur'luya 500, 750, 1000 TL ödeme imkanı! Başvuru tarihleri... ATM'den hemen alınabilir! SGK ve Bağkur'luya 500, 750, 1000 TL ödeme imkanı! Başvuru tarihleri...
ATM'den hemen alınabilir! SGK ve Bağkur'luya 500, 750, 1000 TL ödeme imkanı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni maaş bağlanan emekliler promosyon imkanından yararlanma fırsatı buluyor. Bankalar bu dönemde çeşitli fırsatlar ve kampanyalar ile emeklilerin kapısını çalıyor. Bankalar ile yapacağınız anlaşma neticesine maaşınızı 3 yıl boyunca ATM'lerden çekebileceksiniz. Ödeme tutarları 500 ile 1.500 TL arasında değişiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:15
Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Emekliler ek gelir imkanı sağlayan promosyon avantajı ise devam ediyor. Kamu ve özel bankalar tarafından promosyon teklifleri ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Promosyon teklifleri bankalara göre farklılık göstermektedir. 500 ile 1500 TL arasında miktarlar promosyon teklifleri arasında bulunuyor. Emeklilerin cepleri bu fırsatlar ile dolacak. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.
Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.
İşte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler: KİM, NE VERİYOR? - AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira. - DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira. - FİBABANKA: 500, 625, 750 lira. - ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. - İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.