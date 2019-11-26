Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

Konuyla ilgili son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.