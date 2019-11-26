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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 3600 ek göstergede son gelişmeler için gözler Meclis'e çevrildi. Kulislerde konuşulanlara göre hazırlanan taslakta emeklilere büyük müjdeler yer alıyor. Yapılacak düzenlemeye göre memur emeklisinin maaşının yaklaşık 650 TL artması bekleniyor. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli maaşlarında düzenleme öngörülüyor. İşte, 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 26.11.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 02:17
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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?