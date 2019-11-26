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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 3600 ek göstergede son gelişmeler için gözler Meclis'e çevrildi. Kulislerde konuşulanlara göre hazırlanan taslakta emeklilere büyük müjdeler yer alıyor. Yapılacak düzenlemeye göre memur emeklisinin maaşının yaklaşık 650 TL artması bekleniyor. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli maaşlarında düzenleme öngörülüyor. İşte, 3600 ek gösterge çıkacak mı sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 26.11.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 02:17
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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesi için milyonların gözü kulağı Meclis'te. Memur emeklilerin beklediği yeni düzenleme için Meclis'te taslak hazırlanması bekleniyor. 3600 ek gösterge son durum nedir? Yapılacak düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıklarının artması gündemde. 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 650 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak.

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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak.

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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar.

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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi ise, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak.

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Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge çıkacak mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?

Konuyla ilgili son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.