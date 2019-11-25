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2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?

KYK bursu ne zaman yatacak? 2019 KYK bursunun yatırılmasını bekleyen binlerce öğrenci KYK burs ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK banka kartı nereden alınır? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için geri ödemesiz burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri KYK burslarının ne zaman yatırılacağını araştırıyor. KYK burslarını almak için E-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemi yapmanız gerekmektedir. KYK bursunun ocak ayından itibaren 550 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 20:27
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2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?

2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs parası ne zaman yatacak sorusuna ödeme bekleyen öğrenciler yanıt arıyor. KYK burs ve kredilerini almaya hak kazanan kişiler geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Listelerde burs almaya hak kazandığını öğrenen üniversite öğrencileri şimdi de KYK bursu ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda hesaplarına yatırılacak parayı çekmek isteyen öğrenciler KYK banka kartı nereden alınır yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

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2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

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2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatırılacaktır.

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2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?
2019 KYK bursu ne zaman yatacak? KYK banka kartı nereden alınır?

TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle