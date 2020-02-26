Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 yılı emekliler için ek ödemelerle dolu bir yıl olacak. Yeni yıla maaş artışıyla giren emekliler, yıl içerisinde promosyon ve iki kez bayram ikramiyesi alacak. SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Milyonlarca emekliye geçtiğimiz yıl 1000 TL ikramiye verilmişti. Enflasyona ya da yeniden değerleme artışına göre düzenleme gelirse emekli ikramiyesi 1225 TL olacak. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…