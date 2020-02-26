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Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 yılı emekliler için ek ödemelerle dolu bir yıl olacak. Yeni yıla maaş artışıyla giren emekliler, yıl içerisinde promosyon ve iki kez bayram ikramiyesi alacak. SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Milyonlarca emekliye geçtiğimiz yıl 1000 TL ikramiye verilmişti. Enflasyona ya da yeniden değerleme artışına göre düzenleme gelirse emekli ikramiyesi 1225 TL olacak. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.02.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 16:57
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Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli bayram ikramiyesi artacak mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Emekliye 1225 TL ikramiye formülü milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Enflasyona ya da yeniden değerleme artışına göre emekli bayram ikramiyesi 1225 TL olabilir. Emekliler geçtiğimiz yıl hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL ikramiye almıştı.

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Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler, bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi alacak. Eğer tutarda artış yapılmazsa, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. İlk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak olan emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.

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Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere bu yıl ödenecek tutar bin liradan bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

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Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

İkramiyeye yeniden değerleme artışı gelirse de bin liralık tutar yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak. Emekliler, 2020'de 2 bin 236 lira ya da 2 bin 451 lira bayram ikramiyesi alabilecek.

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Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 1225 TL ikramiye formülü! SSK, Bağ- Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Dul yetimlerde ise örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.