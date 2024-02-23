Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

Sağlık Bakanlığı, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu ile 27 bin personel alımı yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kadrolar için ÖSYM tarafından tercihleri toplayan bakanlık en az lise mezunu adayların yerleştirme işlemini gerçekleştirecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu ile tüm adaylara duyuruldu. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…