23 Şubat 2024, Cuma
Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…
Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen 27 bin kişilik kadrolar için istihdam sağlayacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu duyuran Bakanlık, tüm kadroları il il açıkladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:40
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