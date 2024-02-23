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Haberler Galeri Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen 27 bin kişilik kadrolar için istihdam sağlayacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu duyuran Bakanlık, tüm kadroları il il açıkladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.02.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:40
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Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

Sağlık Bakanlığı, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu ile 27 bin personel alımı yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinde farklı kadrolar için ÖSYM tarafından tercihleri toplayan bakanlık en az lise mezunu adayların yerleştirme işlemini gerçekleştirecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu ile tüm adaylara duyuruldu. İşte ilana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

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Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

ÖSYM TERCİH TARİHİ VE ŞEKLİ

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercihleri 21 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2024 tarihine kadar devam ediyor. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru şartlarını taşıdığı kadrolar için tercih işlemini gerçekleştirebilecek.

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Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunu'n 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

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Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

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Lise mezunu olan ÖSYM üzerinden başvuracak! Tam 27 bin personel için 81 İlden başvuru sürüyor! İşte kadroların listesi…

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.