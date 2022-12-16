Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...

Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme yapılacak. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjde geldi. Özellikle öğrencilere yapılacağını duyurduğu destek ödemeleri yoğun ilgi gördü. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.12.2022 21:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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