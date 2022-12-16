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Haberler Galeri Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...

Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...

Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme yapılacak. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjde geldi. Özellikle öğrencilere yapılacağını duyurduğu destek ödemeleri yoğun ilgi gördü. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 16.12.2022 21:52
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Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60’ı kadar...

SON DAKİKA! Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek destek ödemesi açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60’ı kadar...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

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Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60’ı kadar...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60’ı kadar...

Erdoğan'ın açıklamalarında başarı teşvik programına dair ifadeler dikkat çekti.

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Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60’ı kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi.