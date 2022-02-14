14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Türkiye'nin heyecanla beklediği dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. Asfaltlama çalışmaları tamamlanırken son dokunuşlar yapılıyor. Köprünün 26 Şubat'ta açılması bekleniyor. Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 12:12
  • 1
  • 36
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 36
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı.

  • 3
  • 36
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

NE ZAMAN AÇILACAK?

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen şantiyede çalışmalar aksamazken, açılışı 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün de hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklanmıştı.

  • 4
  • 36
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Son gelişmelerle birlikte hava şartlarının iyi olması durumunda köprünün 26 Şubat'ta hizmete açılması bekleniyor.

  • 5
  • 36
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.