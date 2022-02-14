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1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Asfaltlama çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin heyecanla beklediği dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. Asfaltlama çalışmaları tamamlanırken son dokunuşlar yapılıyor. Köprünün 26 Şubat'ta açılması bekleniyor. Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 12:04Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 12:12