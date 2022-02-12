Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından gözler market fiyatlarına çevrildi. Artan market fiyatları sonrası KDV'de yapılan indirim ile birlikte market fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Başkan Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi duyurdu. Peki, market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı? İşte son gelişmeler...