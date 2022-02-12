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Haberler Galeri Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından gözler market fiyatlarına çevrildi. Artan market fiyatları sonrası KDV'de yapılan indirim ile birlikte market fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Başkan Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi duyurdu. Peki, market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2022 16:02
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Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Market fiyatları ne zaman düşecek? Temel gıdadad KDV yüzdesinin 8'den 1'e indirilmesinin ardından bazı sorular gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından market fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

MARKET FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesine ilişkin düzenleme 13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu gelişmelerin ardından gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

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Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Başkan Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek.

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Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir adımdır. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarın resmi gazetede yayımlıyoruz.

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Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?

Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz"