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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri gib.gov.tr Vergi borcu sorgulama e-Devlet giriş! 2020 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? gib.gov.tr Vergi borcu sorgulama e-Devlet giriş! 2020 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? 27 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren borç yapılandırma ile ilgili süreç devam ediyor. Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Peki, e-Devlet giriş ile vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? 2020 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 13:01
Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? Yapılandırma ne zaman bitiyor? Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, borç yapılandırmaya başvurularının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirterek, borcu olan vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları için uyarılarda bulundu. Peki, e-Devlet giriş ile vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? 2020 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?
SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş yazılı açıklama ile yapılandırmanın son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirtti. Göktaş'ın açıklamasında
, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, v.b SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır. Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50'sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekleri belirtildi.
'BORÇLARIMIZI YAPILANDIRALIM BU AVANTAJLARI KAÇIRMAYALIM'
Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını açıklayan Göktaş, şunları belirtti:
"Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.