gib.gov.tr Vergi borcu sorgulama e-Devlet giriş! 2020 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor?

Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? 27 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren borç yapılandırma ile ilgili süreç devam ediyor. Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Peki, e-Devlet giriş ile vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? 2020 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL