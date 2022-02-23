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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen bayram ikramiyesinde artış gündemde. Geçtiğimiz sene 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni artış gündeme geldi. Milyonlarca emekli şimdi de ikramiye zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum nedir? İşte cevaplar...