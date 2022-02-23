Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

FORMÜL 1

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.