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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen bayram ikramiyesinde artış gündemde. Geçtiğimiz sene 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni artış gündeme geldi. Milyonlarca emekli şimdi de ikramiye zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:42
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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

Emekli ikramiye zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiyesi ödemesindeki tutar geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı. Bu yıl asgari ücret, emekli ve memurlara yapılan iyileştirmeler sonrası bayram ikramiyesinde de artış beklentisi oluştu. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bu yılın başında aylıklarında artış gören emekliler, şimdi de bayram ikramiyesinde yapılması beklenen artışa odaklandı. Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce yılda 2 kez ikramiye alan emekliler, ikramiye zammının ne kadar olacağını merak ediyor.

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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

İkramiye zammı gündemdeki yerini korurken, artış ile ilgili bazı formüller gün yüzüne çıktı.

İşte masadaki artış formülleri:

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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

FORMÜL 1

İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

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Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!

FORMÜL 2

İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.