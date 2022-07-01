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GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? 2022 yılının ikinci MTV taksit ödemesi bugün başladı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarı ve ödeme hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 12:40
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GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

Tüm motorlu taşıt sahiplerinin ödemesi zorunlu olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, yılda iki taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. İlk taksit ödemesi Ocak ayında yapılmıştı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV'de ikinci taksit dönemi başladı. Ödeme işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, taksit miktarı ve ödeme detaylarını araştırıyor. Peki, GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin 2022 yılı ikinci taksit ödemesi 01 Temmuz'da başlayacak. İkinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

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GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

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GİB MTV ödeme nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.