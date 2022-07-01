Bakan Karaismailoğlu'ndan "Kanal İstanbul" açıklaması: Boğazdaki gemi trafiğini azaltacağız

"38 TRİLYON DOLAR GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA VE 7 TRİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİNİN OLDUĞU BİR PAZARIN TAM ORTASINDAYIZ"

Son 20 yılda Ulaştırma Bakanlığı olarak iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptıklarını dile getiren Karaismailoğu, "Türkiye'de 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Milli Hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir pazarın tam ortasındayız. Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, güvenli ve ekonomik uluslararası ulaşım koridoru olan 'Orta Koridor'un anahtarı konumundaki ülkemizin uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi her geçen gün artmaktadır. Kısa bir örnekle açıklayalım, Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir tren Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih ederse 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde kat ediyor. Aynı tren Rusya Kuzey Ticaret Yolu'ndan giderse 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor. Güney Koridoru'nu kullandığında ise gemi ile Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 60 günde aşabiliyor. İşte bu nedenle Orta Koridor, şu an Asya ile Avrupa arasındaki en güvenli, en istikrarlı küresel lojistik koridordur. Bu ortam ulaşımın her modunda yaptığımız dev yatırımların sonucudur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren ve güçlendiren bir ulaşım politikası izledik. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük" ifadelerini kullandı.