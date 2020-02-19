Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? 19 Şubat güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yapılan toplantının ardından, politika faizinin 50 baz puan düşürülerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Peki, dolar ne kadar oldu? Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Faiz kararı öncesi 6,05 seviyesinde işlem gören dolar, karar sonrası yükselişe geçti. İşte, güncel dolar kuru…