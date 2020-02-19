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Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? 19 Şubat güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yapılan toplantının ardından, politika faizinin 50 baz puan düşürülerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Peki, dolar ne kadar oldu? Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Faiz kararı öncesi 6,05 seviyesinde işlem gören dolar, karar sonrası yükselişe geçti. İşte, güncel dolar kuru…

Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:47
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Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

19 Şubat güncel dolar kuru yoğun şekilde araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın politika faizlerini yüzde 10,75'e çekmesiyle dolar kuru hareketlendi. Peki, 19 Şubat dolar ne kadar oldu? Yurtiçi piyasalar alınacak faiz kararına kitlenmişti. Karar sonrasında dolar yükseliş trendine girdi. Peki, dolar ne kadar? Faiz kararı açıklanmadan önce 6,05 seviyesinden işlem gören Dolar/TL paritesi kararın ardından sınırlı bir yükselişe geçti. Parite yüzde 0.30'luk yükselişle 6,08 düzeyine çıktı. İşte, güncel dolar kuru hakkında merak edilenler…

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Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

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Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

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Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

Duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

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Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?

İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiği ifade edilen duyuruda, yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyallerinin alınmakla birlikte zayıf seyrin sürdüğü bildirildi.