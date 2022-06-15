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Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?
Benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünkü işlem gününde 125,19 dolara kadar yükselen, günü 121,17 dolardan kapatan Brent petrol, 15 Haziran'a 121,62 dolardan başladı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan aşağı-yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oluyor. Peki, 15 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...