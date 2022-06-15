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Haberler Galeri Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?

Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?

Benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünkü işlem gününde 125,19 dolara kadar yükselen, günü 121,17 dolardan kapatan Brent petrol, 15 Haziran'a 121,62 dolardan başladı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan aşağı-yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oluyor. Peki, 15 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:13
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Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında liste güncellendi. 15 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına yapılan 97 kuruş indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 15 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM

15 Haziran gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 97 kuruşlık indirim gerçekleşti. Motorinde ise fiyat güncellemesi yapılmadı.

İşte 15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar?

15 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.51 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar?

15 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.61 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar?

15 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.61 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL