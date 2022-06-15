Benzine indirim son dakika! 15 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında liste güncellendi. 15 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına yapılan 97 kuruş indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 15 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...