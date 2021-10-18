HaberlerGaleriGeri ödeme yapmasanız da veriliyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! İşte başvurular...
Geri ödeme yapmasanız da veriliyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! İşte başvurular...
Ev sahibi olmayan milyonlarca vatandaş, ev sahibi olmak için çalışıyor. Artan ev fiyatları sonrasında birikimlerini artıranlara güzel haber geldi. Ziraat Bankası, Garanti ve Kuveyt Türk aracılığı ile devlet geri ödemesiz 31 bin TL para veriyor. Ödeme imkanından yararlanmak isteyenlerin başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Böylelikle devlet ev sahibi olabilmek için birikim yapan vatandaşlarına destek oluyor. Devletten geri ödeme olmadan destek almak için başvuru şartlarını haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL destek şartları...