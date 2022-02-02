02 Şubat 2022, Çarşamba
Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...
Devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinde artış yaşandı. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında artış yaşanmıştı. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, kadının iş hayatında istihdamı için bu yıl ayda bin 531 TL kreş yardımı yapacak. İŞKUR, İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme yapacak. Annelere sunulan destek ödemesinden yararlanmak için başvuru şartları merak ediliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 02.02.2022 19:55
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13