02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

Devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinde artış yaşandı. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında artış yaşanmıştı. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, kadının iş hayatında istihdamı için bu yıl ayda bin 531 TL kreş yardımı yapacak. İŞKUR, İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme yapacak. Annelere sunulan destek ödemesinden yararlanmak için başvuru şartları merak ediliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022 19:55
  • 1
  • 13
Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı. Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme. Başvuru yapılması sonrasında... Kadınların iş hayatında kalmaları ve artmaları için devlet tarafından çeşitli projeler devreye alınıyor. Sigortalı olarak çalışan annelere sağlanan destek ödemesi bu yılda devam edecek. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl aylık 1.531 lira kreş yardımı yapacak. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler, "kreş yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, kreş yardımı için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

Türkiye'de 15 yaş altında çocuğa sahip yaklaşık 3.5 milyon çalışan anne bulunuyor. Kadınların istihdama katılımını artırmak için sigortalı çalışan annelere kreş yardımı bu yıl da devam edecek. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl aylık 1.531 lira kreş yardımı yapacak.

  • 3
  • 13
Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

İŞKUR İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere bu yıl günde 110 lira olmak üzere ayda 3.300 lira, 3 aylık dönemde de 9.900 lira ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programına katılacak annelere de bakım desteği adı altında 400 lira ödenecek. Eğitimli çocuk bakıcısı desteği 5 bin 651 lira, kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında da 1510 lira ödeme yapılıyor. Çalışan anneye kreş desteğinden; geliri brüt asgari ücretin iki katını geçmeyen, 0-60 ay aralığında çocuğunu MEB'e bağlı kreş, gündüz bakımevi, anaokuluna düzenli gönderen anneler yararlanabiliyor. Devletin verdiği kreş desteği, kimlerin yararlanabileceği, koşulları başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

  • 4
  • 13
Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

Kreş desteği nedir, hangi kurumlar aracılığıyla veriliyor?

Sigortalı çalışan annelerin işe devamını sağlamak amacıyla çocukların bakım ihtiyaçlarını karşılamak için devletin verdiği desteğe kreş yardımı deniyor. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl 1.531 lira kreş yardımı veriyor. Kreş parası, bakım desteğinin yanı sıra 5.651 lira eğitimli bakıcı desteği veriliyor. Kreş desteği öncelikle geliri düşük ve çalışmak zorunda olan annelere veriliyor. Kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında 1.510 lira, işbaşı eğitim programına katılan annelere bakım desteği adı altında 400 lira, İşte Anne Projesi'ne katılanlara da 3.300 lira ödeme yapılıyor.

  • 5
  • 13
Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...

Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında verilen desteğe bütün anneler başvurabiliyor mu?

Çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin bir iş yerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğun düzenli olarak MEB'e bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca 1510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar başvurabiliyor.