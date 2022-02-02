Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı. Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme. Başvuru yapılması sonrasında... Kadınların iş hayatında kalmaları ve artmaları için devlet tarafından çeşitli projeler devreye alınıyor. Sigortalı olarak çalışan annelere sağlanan destek ödemesi bu yılda devam edecek. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl aylık 1.531 lira kreş yardımı yapacak. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler, "kreş yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, kreş yardımı için detaylar haberimizde...