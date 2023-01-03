Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?

Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşı 2023 zam oranının bugün açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları da merakla araştırılıyor. Emekli zammının kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor. Peki, Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?