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3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...
3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşları netleşecek. Polis memurları 2023 Ocak zammı ile maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam uygulanıyor. Peki, 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...