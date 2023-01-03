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Haberler Galeri 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşları netleşecek. Polis memurları 2023 Ocak zammı ile maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam uygulanıyor. Peki, 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:26
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3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı bugün açıklanacak enflasyon oranları ile netleşecek. Polis memurları maaşlarına uygulanacak zam oranını merak ediyor. Peki, 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

2023 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere polislik maaşları çalışılan yıla ve görev yapılan bölgeye bağlı olarak farklılık gösteriyor. 2023 en düşük ve en yüksek polis maaşı için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahabe.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

Yapılan anketler doğrultusunda 13 bin 747 TL olan en düşük polis maaşının 16 bin 236 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

MEVCUT POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz ayında yapılan zam sonrası en düşük polis maaşı 13 bin TL oldu.

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3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

POLİS OLMA ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması