3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...

2023 EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bilindiği üzere polislik maaşları çalışılan yıla ve görev yapılan bölgeye bağlı olarak farklılık gösteriyor. 2023 en düşük ve en yüksek polis maaşı için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahabe.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...