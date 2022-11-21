1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

1999 SONRASI SİGORTALILAR NASIL EMEKLİ OLUR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var.