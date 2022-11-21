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Haberler Galeri 1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

EYT meselesi 2023 itibarıyla çözüme kavuşacak. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan prim gününü doldurup yaş şartını bekleyenler EYT'li sayılıyor. Bakan Bilgin, EYT düzenlermesine 5000 ve 5400 prim gün şartının değiştirilmeyeceğini duyurmuştu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar ise EYT'den nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor. 1999 sonrası SGK'lıları EYT'li yapacak imkanlar bulunuyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:56
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1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

1999 sonrası sigortalılar nasıl emekli olur? Yeni yıl ile birlikte milyonların heyecanla beklediği EYT sorunu çözüme kavuşacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlileri kapsayan EYT konusunda gözler 1999 sonrası sigorta girişlilere çevrildi. Bu tarihten sonra sigorta girişi olanları emekli yapacak bazı formüller bulunuyor. Peki, 1999 sonrası sigortalılar nasıl emekli olur? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelecek. Ardından yasalaşma sürecinin sonunda Ocak ayından itibaren başvurular başlayacak.

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1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

İlk etapta 1.5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar, tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

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1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

1999 SONRASI SİGORTALILAR NASIL EMEKLİ OLUR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini tamamlamış sigortalıları kapsıyor. Ancak 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT'li olmak için bazı imkanlar var.

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1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...

Özellikle işe giriş tarihini öne çekme durumunda olan sigortalılar EYT kapsamına girebilir. Ancak bu imkanlardan özellikle ilk dördü için EYT yasasının içinde bir düzenleme şart görünüyor.