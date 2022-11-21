HaberlerGaleri1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...
1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...
EYT meselesi 2023 itibarıyla çözüme kavuşacak. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan prim gününü doldurup yaş şartını bekleyenler EYT'li sayılıyor. Bakan Bilgin, EYT düzenlermesine 5000 ve 5400 prim gün şartının değiştirilmeyeceğini duyurmuştu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar ise EYT'den nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor. 1999 sonrası SGK'lıları EYT'li yapacak imkanlar bulunuyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:56Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:56