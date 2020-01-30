Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

VERGİDEN DÜŞEBİLİR

Genç girişimcilerin üç yıl boyunca, yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmıyor. 2020 yılı vergi dilimi üzerinden elde edebilecekleri vergi avantajı 15 bin 720 liraya ulaşıyor. Bu yıl iş kuran bir genç girişimci, 2021 ve 2022 yıllarında da 75 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek.