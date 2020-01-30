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Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

Genç girişimciye müjde! Gençlerin iş yaşamına katılımı kadar, kendi işini kurmasına da önem veriliyor. Genç girişimcilere birçok teşvik ve hibe veriliyor. Vergi muafiyeti de sağlanıyor. Böylece üretim ekonomisinin gelişmesi hedefleniyor. 2020 yılında iş kuran bir gen girişimci tam 28 bin TL teşvik alma şansına sahip. Peki, genç girişimci teşviki nasıl alınır?Sizler için genç girişimcilere sağlanan teşvikin detaylarını derledik. İşte genç girişimciye teşvik haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 13:17
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Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

Genç girişimciye 28 bin TL teşvik imkanı sunuluyor. Gençlerin iş kurmasını kolaylaştırmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda vergi ve prim muafiyeti ile teşvik fırsatları var. 2020 yılında iş kuran bir genç tam 28 bin TL teşvik elde edebilir. Gençler iş kurmadan önce teşvikleri yakından takip ediyor. Peki, genç girişimci teşviki nasıl alınır? İşte detaylar...

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Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

Kendi işini kuran genç girişimcilere, 2016 yılından beri vergi, 2018 yılından beri de prim teşviki uygulanıyor. Genç girişimcilerin asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki sigorta primlerini 12 ay boyunca hazine karşılıyor. Bu da 2020 yılı rakamlarıyla aylık 1015.33 TL'ye karşılık geliyor. 12 ay süreyle uygulanacak prim teşviki 12 bin 184 TL'ye ulaşacak.

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Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

VERGİDEN DÜŞEBİLİR

Genç girişimcilerin üç yıl boyunca, yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmıyor. 2020 yılı vergi dilimi üzerinden elde edebilecekleri vergi avantajı 15 bin 720 liraya ulaşıyor. Bu yıl iş kuran bir genç girişimci, 2021 ve 2022 yıllarında da 75 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek.

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Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

29 YAŞ SINIRI

Genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşvikinden yararlanabilmek için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş arasında bulunmak, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak gerekiyor. Faaliyete başlanılan tarihte 29 yaşını doldurmamış olmak, teşvikten yararlanmak için yeterli. 29 yaşını doldurmaya bir ay kala kendi işini kuran gençler de 3 yıl boyunca teşvikten yararlanabilir.

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Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?

75 bin liraya kadar olan kazançlarda istisna uygulamasında sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlar dikkate alınıyor. Girişimci gencin kira, menkul kıymet sermaye iradı veya ücret geliri gibi beyana tabi başka gelirleri varsa, onlar 75 bin liralık kazanç istisnasında dikkate alınmıyor.