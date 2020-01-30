Gençlere 28 bin TL müjdesi! Genç girişimci teşviki nasıl alınır?
Genç girişimciye müjde! Gençlerin iş yaşamına katılımı kadar, kendi işini kurmasına da önem veriliyor. Genç girişimcilere birçok teşvik ve hibe veriliyor. Vergi muafiyeti de sağlanıyor. Böylece üretim ekonomisinin gelişmesi hedefleniyor. 2020 yılında iş kuran bir gen girişimci tam 28 bin TL teşvik alma şansına sahip. Peki, genç girişimci teşviki nasıl alınır?Sizler için genç girişimcilere sağlanan teşvikin detaylarını derledik. İşte genç girişimciye teşvik haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 30.01.2020 13:12Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 13:17