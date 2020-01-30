TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde 2019 yılında trafiğe kaydedilen araçlar ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Buna göre 670 binin üzerinde araç trafiğe katılırken, en çok otomobil kaydı yapıldı. Araştırmada vatandaşların marka eğilimleri ve yakıt tercihlerine yaklaşımı da değerlendirildi. TÜİK'in verilerine göre Renault, Volkswagen ve Fiat en çok trafiğe kaydedilen otomobiller oldu. Peki, Fiat mı, Renault mu, Volkswagen mi?? Dizel mi, benzin mi? İşte TÜİK'in 2019 yılı raporunda yer alan önemli ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





