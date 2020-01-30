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TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde 2019 yılında trafiğe kaydedilen araçlar ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Buna göre 670 binin üzerinde araç trafiğe katılırken, en çok otomobil kaydı yapıldı. Araştırmada vatandaşların marka eğilimleri ve yakıt tercihlerine yaklaşımı da değerlendirildi. TÜİK'in verilerine göre Renault, Volkswagen ve Fiat en çok trafiğe kaydedilen otomobiller oldu. Peki, Fiat mı, Renault mu, Volkswagen mi?? Dizel mi, benzin mi? İşte TÜİK'in 2019 yılı raporunda yer alan önemli ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:36
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TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

Aralık'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %5,3 azalırken, yıllık %13,2 arttı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %24,1, otomobilde %5, kamyonda %4, kamyonette %3,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda %43,6, otobüste %38,7, minibüste %37,8 ve traktörde %24,1 arttı.

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TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,2 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda %51,5, motosiklette %49,7, minibüste %30,6, kamyonette %13, otobüste %11,3, otomobilde %9,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %27, traktörde %2,5 azaldı.

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TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör,%3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

ARALIK AYINDA 1 MİLYON 22 BİN 892 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,3'ünü otomobil,%16,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %2,7'sini motosiklet, %2'sini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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TÜİK en çok satılan otomobilleri duyurdu! Fiat mı Renault mu Volkswagen mi?? Dizel mi benzin mi?

ARALIK AYINDA 41 BİN 777 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4'ü Renault, %13,9'u Fiat, %9,3'ü Volkswagen, %7,5'i Peugeot, %7,2'si Hyundai, %5,1'i Skoda, %4,9'u Honda, %4,1'i Dacia, %3,9'u Ford, %3,6'sı Opel ve %25,2'si diğer markalardan oluştu.