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Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Ev almak isteyenlere müjde üstüne müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşları ev sahibi yapmak için seferberlik ilan edileceğini ifade etmişti. Erdoğan bu kapsamda 100 bin sosyal konut projesini müjdeledi. Projenin başvuruları 15 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandı. Başvurular 5 gün sonra sona erecek. TOKİ'ye 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Bu başvurular nedeniyle umutsuz olan vatandaşlara başka fırsatlar da sunuluyor. Ev alan vatandaşa 30 bin TL hibe veriliyor. Paralar ilk kez bu yıl hesaplara yatmaya başladı. Peki, Ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 13:47
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Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Devlet her bir vatandaşı ev sahibi yapmak için arayışlarına devam ediyor. Son olarak TOKİ eli ile 100 bin sosyal konut projesinin başvuruları alındı. Gözler çekilişe çevrildi. Daha önce de 50 bin sosyal konut kuralar ile sahiplerini bulmuştu. Devletin ev alana desteği de sürüyor. Konut hesabı uygulamasıyla ev birikimi yapanlara devletin desteği arttı. 25 bin TL olan konut desteği 30 bin TL'yi aştı. İlk ödemeler bu yıl yapılıyor. Peki, Konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı nedir? Hangi bankalarda konut hesabı açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İLE DEV FIRSAT SUNULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın müjdelediği uygulamanın ilki için başvurular 2019'un sonunda alınmaya başlandı.15 Aralık'tan itibaren alınan başvuralara ilgi çığ gibi büyüdü. Başvurular 1 milyonu aştı. 5 gün içinde başvurmayan kuraya katılamayacak.

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Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL

TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan hibe desteği veriliyor.

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Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

EV ALANA 30 BİN TL DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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Ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.